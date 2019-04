Las cuentas no le salen al PSOE a dos días del debate de investidura

La intensa semana que se prevé en la escena política tendrá su primer punto de atención el martes. Será ese día cuando Pedro Sánchez de su dirscurso, y la primera votación se celebrará al día siguiente.

El candidato del PSOE necesita mayoría absoluta, es decir, 176 votos. Tiene el 'sí' de sus 90 diputados, de los 40 de Ciudadanos y 1 de Coalición Canaria. En total 131.

En el lado del 'no', tendría los 123 escaños del PP y los 69 de Podemos, incluyendo a las confluencias y a Compromís. También los 2 de Izquierda Unida y los 17 de los independentistas catalanes. En total, 211.

De momento no se han pronunciado ni el PNV, ni Bildu, aunque sus escaños no servirían para investir a Sánchez. Es decir, las cuentas no le salen al candidato socialista y, de momento, con estos números no sería investido en primera votación.

Los 131 votos están muy lejos de la mayoría absoluta. Y tampoco serían suficientes en segunda ronda, donde necesita una mayoría simple. De nuevo, 131 diputados a favor y 211 en contra. De esta forma, Sánchez no lograría ser presidente del Gobierno en esta oportunidad.