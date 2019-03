Cospedal señala que el PP ni se plantea la hipótesis de una gran coalición con el PSOE

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha señalado que su partido no se plantea una gran coalición con el PSOE: "Es una hipótesis en la que no estamos ni nos planteamos", ha señalado.



Así ha respondido Cospedal en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, en la que ha explicado que cuando horas antes ha respondido sobre este asunto -y no ha descartado un pacto que garantice la gobernabilidad- lo ha hecho ante una pregunta puntual sobre esa hipótesis. Una hipótesis "en la que hoy no estamos ni nos planteamos", ha añadido.



Esta mañana, en otra entrevista, María Dolores de Cospedal no ha descartado un pacto entre su partido y el PSOE si los populares no obtienen la mayoría absoluta, porque siempre estarían, ha añadido, "a favor" de acuerdos "con partidos democráticos" para "garantizar la estabilidad de España".



"Si no hubiera mayoría, los partidos con posibilidad o que son alternativa de gobierno tenemos que ponernos de acuerdo en los temas de Estado, sin ninguna duda", ha señalado en esa entrevista.