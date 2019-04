Cospedal: "Lo que los españoles quieren es moderación y confianza"

María Dolores de Cospedal ha señalado que estos días, España vive "un momento delicado, especial y complicado" y ha opinado que, ante esta coyuntura, "lo que quiere la inmensa mayoría de la sociedad española es moderación y confianza y partidos que trabajen por el futuro del país y por el conjunto de todos los españoles".

Y frente a ello, Cospedal ha situado a la "la radicalidad": "Los radicales está bien cuando se ponen a hablar, pero a la hora de trabajar por el conjunto de la sociedad, sea un pueblo, una ciudad, una región o un país, la radicalidad se transforma en nada".

"No lleva un proyecto detrás, no hay nada que lo sustente, nada más, muchas veces, que el odio y la frustración, y eso no es lo que queremos para nuestro país y eso no es lo que representa el PP", ha aseverado Cospedal.