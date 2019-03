Cospedal afirma que la denuncia a González "no tiene por qué influir ni para bien ni para mal"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado en una entrevista en el programa Espejo Público que el caso del ático de Ignacio González y las denuncias abiertas contra la Policía o de ésta al presidente madrileño no tienen por qué influir "ni para bien ni para mal" con su posible candidatura en las elecciones autonómicas. Además, ha opinado, sobre las noticias publicadas en los últimos días, que "lo que no se puede es tratar de condicionar candidaturas de forma interesada" y ha descartado que se deban a "fuego amigo", es decir, que sean filtradas o promovidas por miembros del PP.

"El tema de la denuncia a Ignacio González tiene que ver con los tribunales y no con las candidaturas", ha comentado Cospedal, que ha asegurado que la consecuencia debe ser "que se conozca lo que ha pasado y los tribunales den una solución". "Lo que yo he visto publicado estos días lo llevo viendo durante muchos años pero siempre es lo mismo", ha asegurado.

La dirigente 'popular' ha explicado que "todavía el plazo de presentación de candidaturas tiene un recorrido" aunque "no tiene por qué apurarse". "No sé si al final el comité electoral del PP tomará la decisión de González o de otra persona, eso todavía no está decidido", ha afirmado. No obstante, ha defendido al actual presidente de la Comunidad de Madrid asegurando que "ha hecho una gestión buena y exitosa en tiempos muy difíciles" y que "le tocó una transición difícil" cuando Esperanza Aguirre dejó la Presidencia madrileña. "A partir de ahí, el partido decide", ha apostillado.

Respecto a la Alcaldía de Madrid, ha afirmado que la candidatura tampoco está decidida y que se anunciará "conjuntamente" con la del designado para las elecciones autonómicas.

"Tenemos que luchar contra la abstención"

La número '2' del PP se ha referido a las próximas citas electorales afirmando que la tarea de su partido debe ser recuperar a todos aquellos que les dieron su apoyo en 2011 pero en estos años se han visto "defraudados". "Tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano para que todos los que nos votaron no se queden en la abstención", ha apuntado.

En este sentido, ha reconocido que se han vivido "momentos muy malos" y algunos relacionados con "temas muy desagradables como la corrupción" que han ido minando la intención de voto al PP, "muy por debajo" ahora según los barómetros respecto a la mayoría absoluta lograda en las últimas elecciones generales. Cospedal lo ha achacado a las "decisiones muy difíciles y a veces ingratas" que ha tenido que tomar el Gobierno "cuando estaba la crisis más complicada y los ciudadanos estaban muy cansados de tanta destrucción de empleo"

No obstante, tanto ante la crisis como ante la corrupción, Cospedal asegura que el PP ha actuado: "Hemos hecho lo que debíamos hacer y seguiremos trabajando en ello", ha afirmado. Además, ha restado gravedad al ascenso de los populismos y a la competencia de Ciudadanos, un partido político que nació para ocupar una laguna en el espectro ideológico catalán pero con un programa nacional que "han tenido que encargar hace unos días porque no lo tenían".

Mensaje a Monago: "No es necesario herir a nadie"

Cospedal se ha refertido también al presidente extremeño, José Antonio Monago, para aconsejarle que retire su vídeo de animación sobre extremeños y andaluces. "Creo que sería una buena idea recomendar al señor Monago que retirara ese vídeo, porque no es necesario herir a nadie, ni de una parte de España ni de otro país", ha opinado.

La dirigente 'popular' ha asegurado que ella no ha visto el vídeo y que sólo ha leído sobre él, así como las explicaciones de Monago. No obstante, ha dejado claro que no le basta con apelar al "sentido del humor".