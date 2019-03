Coscubiela: "No podemos avalar esta Ley del Referéndum ni el procedimiento bucanero con el que se pretende aprobar"

El portavoz de Cataluña Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, ha indicado en una entrevista en Espejo Público que su grupo va a mantener "nuestra posición dentro de la cámara, vamos a debatir hasta el final, intentando que el resultado de hoy no sea la degradación del Parlament y de la democracia", pero haciéndolo desde "la convicción de que no podemos avalar esta Ley del Referéndum ni el procedimiento bucanero con el que se pretende aprobar".

Coscubiela ha señalado que los diputados de su grupo no van a salir de la Cámara porque en estos momentos no saben qué procedimientos se van a imponer y asegura que desde su partido "no vamos a avalar esta ley y vamos a ser muy beligerantes ante un procedimiento antidemocrático que generará un precedente my grave".

"Yo sé que el PP se está comportando de una manera antidemocrática", explica Coscubiela, que señala que los populares son los principales responsables de esta situación, pero indica que no se puuede actuar de la misma manera que ellos y que "para defender la democracia hay que hacerlo con más democracia".

Preguntado sobre si se romperá la disciplina de voto dentro de su grupo, Coscubiela asegura que "esto no va de disciplina" e indiuca que "estamos a favor del referéndum como única solución" pero asegura que "lo del 1 de octubre no tiene nada que ver con un referéndum vinculante" aunque eso no quiere decir que la ciudadanía no tenga derecho a expresar su rechazo al comportamiento del PP.

Coscubiela indica además que el referéndum y la Ley de Transitoriedad se merecen un debate digno y con rigor y que su partido es el que siempre ha defendido el referéndum por lo que van a hacer "todo lo posible para defenderlo hasta el final".