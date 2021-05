El coronel Diego Pérez de los Cobos pide su restitución "inmediata"

El coronel de la Guardia Civil y exdirector del gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, Diego Pérez de los Cobos, destituido de su cargo por Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha pedido, a través de una carta dirigida a la Audiencia Nacional, que se le restituya en su puesto "con carácter inmediato".

Reincorporación inmediata

La destitución de Pérez de los Cobos se precipitó tras la elaboración de un informe sobre la manifestación del 8-M en 2020. El 31 de marzo, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional ya atendió el recurso del coronel y consideró nulo e "ilegal" su despido.

La Audiencia Nacional ordenó dejar sin efecto la destitución de Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y hoy el coronel ha solicitado volver de forma inmediata a su puesto.

Fuentes del ministerio apuntan que mientras no se resuelva el recurso presentado, Diego Pérez de los Cobos no será restituido en su cargo. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, se enfrenta a una nueva crisis. De los Cobos no quiere retrasar su vuelta y abre un nuevo frente contra el Gobierno.

Esta maniobra de Diego Pérez de los Cobos trata de adelantarse al recurso interpuesto por el ministerio de Interior contra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la Audiencia Nacional que ya consideró nulo el despido del coronel.

El ministerio alega que el cese de Diego Pérez de los Cobos fue motivado por una "pérdida de confianza" y que la orden de restituirle en el puesto "ha superado los límites del control jurisdiccional". El coronel pide que se le devuelva el mando de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid con carácter inmediato.