Coronavirus Cataluña hoy: Última hora de la fase 3 y la nueva normalidad, en directo

Los datos del coronavirus dejan en Cataluña hasta hoy, miércoles 17 de junio, 59.944 casos positivos, 14 contagios nuevos en las últimas 24 horas. Los ingresos en hospitales de Cataluña son 29.278 desde el inicio de la crisis sanitaria, 9 ingresos hospitalarios en la última semana. Los fallecidos con coronavirus en Cataluña son 5.587 personas. Sanidad ha reportado 3 nuevos fallecidos en los últimos siete días. Sigue las noticias de última hora de Cataluña hoy miércoles, 17 de junio.

Sesión de control en el Pleno del Parlament

El president de la Generalitat, Quim Torra, y los consellers se someten a la sesión de control del Parlament en esta etapa de desescalada del confinamiento en Cataluña.

Medidas vinculadas al deporte en la nueva normalidad

En el Parlament de Cataluña se aborda una serie de medidas vinculadas al deporte para la práctica segura y prevenir los contagios de coronavirus. Son medidas que se adoptan como consecuencia del estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus.

Informe sobre la coyuntura económica en Cataluña

Foment presenta su informe de Countura económica del mes de junio. En este trabajo se analiza la situación en el último trimestre de la economía catalana y se pone en comparación con la situación en el resto de España y a nivel internacional. Un estudio que presenta el Presidente de la Comisión de Economía de la institución, Valentí Pich. A través de Zoom.

Un hotel hospitalizado de Cataluña vuelve a la normalidad

Los responsables del hotel Cotton House de Barcelona, Cataluña, vuelven a la normalidad tras destinar sus instalaciones para albergar a enfermos con coronavirus en las semanas más duras de la crisis sanitaria por el coronavirus. Se han desinfectado las instalaciones y ahora las zonas comunes se repasan cada dos horas. Después de este período de atención a enfermos con coronavirus, abren también su terraza y el restaurante. Ahora se mantiene más distancia de seguridad, las cartas del restaurante son con código QR y los check-in se pueden hacer online a través de una aplicación.

Reus no abrirá sus piscinas municipales por el coronavirus

La localidad de Reus ha decidido no abrir este verano sus piscinas para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y evitar nuevos contagios o brotes de coronavirus. Sus responsables consideran que la forma de las piscinas no permite garantizar las medidas de prevención y seguridad dictaminadas para un baño seguro. No se facilitan la limitación del aforo a 48 personas máximo. En este caso, el vaso es ovalado, sin calles, con dunas y rodeada de césped. Unas características que complican el control del aforo y “hace "prácticamente imposible poder controlar el aforo y el cumplimiento de la distancia de seguridad, a diferencia de una piscina rectangular con carriles", aseguran.

El Summit Barcelona 2020 analiza el turismo

El Summit Barcelona 2020 es un evento en el que podrá debatir sobre el turismo en la era post coronavirus. Un foro, telemático por la situación, en el que se pondrá el foco tanto en las necesidades como en las oportunidades que afronta el turismo en la nueva etapa después de la pandemia por coronavirus.

Concentración de los sanitarios en los hospitales

Se convoca la segunda concentración de personal sanitario para reclamar sus condiciones y remuneraciones pendientes tras los meses más duros de la crisis sanitaria por el coronavirus.