El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha señalado este martes que la ruptura con el ex primer ministro francés y edil de Barcelona, Manuel Valls, se produce porque éste no tuvo "en absoluto" en cuenta al partido para investir alcaldesa de la ciudad a Ada Colau. "La personalidad de Valls suplantaba al primer partido de Cataluña en el Ayuntamiento", ha criticado.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el dirigente 'naranja' ha cargado contra "la manera de obrar" de Valls, asegurando que el ex primer ministro francés "desoyó" la opinión de Ciudadanos. "En ningún momento consideró hablarlo con sus socios y lo anunció sin que tuviéramos noticia de que lo fuera a hacer", ha afeado.

"Cuando no hay un respeto mutuo a la sensibilidad de cada una de las partes de la coalición es difícil tomar decisiones importantes", ha añadido Carrizosa, quien ha admitido que ha habido distintos contactos con Valls en los últimos días y ha señalado que hay grandes coincidencias en programa y principios, pero su "personalidad suplantaba al primer partido de Catalunya en el Ayuntamiento". "Esta manera de obrar, que no se nos tuviera en absoluto en cuenta, no lo veíamos", ha indicado, al tiempo que ha explicado que elegir entre Colau o el candidato de ERC, Ernest Maragall, era optar entre "susto o muerte". En este sentido, ha criticado que la concejal es "filoindependentista" y está actuando como lo haría un separatista con conflictos como el de los lazos amarillos en instituciones públicas.

No le consta que Valls vaya a lanzar un partido

Con respecto a la posibilidad de que Valls ahora decida lanzar su propia formación política, Carrizosa ha asegurado que no le consta. Igualmente, ha calificado de "rumor" que pueda adherirse a las filas del PSOE en un futuro.

Con todo, Ciudadanos tendrá grupo municipal propio en el Ayuntamiento de Barcelona tras su ruptura con la plataforma liderada por Manuel Valls, por lo que ahora toca saber qué miembros de dicha plataforma se integran con Ciudadanos. En esa situación se halla el exministro socialista Celestino Corbacho, al que Carrizosa ha alabado.

"Es un político de altura, con el que mantenemos una excelente relación. Es una persona independiente. Tanto de la plataforma de Valls como de nuestro partido, estamos esperando que tome su decisión", ha señalado, apuntando a que la formación de Albert Rivera estaría "encantada" de que Corbacho se integrara en el grupo municipal 'naranja'.

Cohesiones pese a las "presiones exarcebadas"

En una reflexión general sobre las posibles divergencias en el partido por los pactos postelectorales, Carrizosa ha defendido la unidad que hay en la formación, señalando que el espacio de centro y liberal es lo que "cohesiona" a Ciudadanos y es su "argamasa interna".

Carrizosa aduce que con el escenario de pactos que se presenta en comunidades autónomas y en el mismo Ejecutivo de España, es "normal" que haya "presiones exacerbadas". "Son normales la presiones y que se busquen divergencias internas, pero el partido está muy unido", ha alegado. Así, ha incidido en que Ciudadanos no apoyará a Pedro Sánchez en su investidura y se mantendrá en el mensaje defendido durante la campaña electoral, porque no "merece" el respaldo del partido 'naranja'.