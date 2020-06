El Constitucional mantiene la suspensión de la reforma para la tramitación exprés del referéndum del 1-O

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado hoy el recurso de la Generalitat de Cataluña y mantiene la suspensión de la reforma del Reglamento del Parlament que permitiría la tramitación exprés del referéndum del 1 de octubre (1-O).

Fuentes del alto tribunal han informado de que el pleno, que ha comenzado a las 17:30 horas, ha tomado esta decisión tras una hora reunido para analizar el recurso de súplica presentado por el Govern para que retirara la suspensión, ya que el Ejecutivo catalán entendía que se había producido un "abuso de derecho" en la impugnación que realizó el Gobierno central a esa reforma del Reglamento.

Según el alto tribunal, la decisión se ha adoptado por unanimidad de los doce magistrados, que han rechazado el recurso porque en él la Generalitat de Catalunya apela a cuestiones de fondo cuando en este momento sólo puede cuestionarse si el procedimiento llevado a cabo para la reforma ha cumplido todos los requisitos. De hecho, fuentes jurídicas ya habían avanzado que una resolución negativa a las pretensiones del Govern vendría dada por una jurisprudencia ya asentada en un auto referido a la consulta independentista del 9-N de 2014.

El TC dijo entonces, y ha reiterado en sentencias posteriores, que los recursos contra providencias de admisión a trámite, como el que hoy se ha tratado, solo son admisibles si se refieren al cumplimiento de requisitos procesales, pero no al fondo del asunto, cuyo análisis únicamente puede llevarse a cabo en la sentencia.

Fue el pasado 31 de julio cuando el pleno del TC suspendió la reforma del reglamento del Parlament al admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Una decisión que fue recurrida por el Govern. El auto recuerda que el recurso de súplica contra providencias que admiten un recurso de inconstitucionalidad sólo puede sustentarse "en la carencia de alguna de las condiciones de procedibilidad de la acción", pues solo estos aspectos son revisables por este Tribunal "en la fase de admisión del recurso de inconstitucionalidad".

Respecto al recurso de la Generalitat, el Pleno afirma que "no cuestiona la concurrencia de las necesarias condiciones de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad planteada por el presidente del Gobierno, sino que, entrando en un juicio de fondo cuya realización resulta prematura, aduce razones no susceptibles de ser valoradas aquí". "Pretender que dicho examen de fondo sea sustituido por una inadmisión que zanje sin más el debate y ponga fin al proceso equivale, pura y simplemente, a desconocer la naturaleza y el régimen jurídico propios del recurso de inconstitucionalidad que, a diferencia de otros procesos constitucionales, no contempla la inadmisión basada en su carácter notoriamente infundado".

El pleno del TC se ha reunido el día en que se ha iniciado el nuevo periodo de sesiones del Parlament, cuya Mesa ha decidido no incluir en el orden del día la tramitación de la Ley del Referéndum, la norma con la que los independentistas prevén amparar el 1 de octubre. Junts pel Sí y la CUP registraron el 31 de julio la proposición de ley del referéndum y todo apuntaba en un principio a que se incluiría en el orden del día de la Mesa de hoy para su admisión a trámite. El Gobierno ya anunció a principios de agosto que, en cuanto la Mesa admitiese a trámite esa ley, presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional