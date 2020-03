La consejera valenciana, Ana Barceló, pide perdón tras decir que los sanitarios se contagiaron de coronavirus por viajes y familiares

La consejera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, negó que el elevado número de contagiados por coronavirus entre los sanitarios fuera debido a la falta de material: "No. No necesariamente. Ya le he dicho que hay muchas fuentes de contagio. Puede ser que algún profesional se haya contagiado en el propio centro, no lo sé. Puede ser, pero son muchas las casuísticas", aseveró en rueda de prensa.

Indicó asimismo como posible fuente de contagio los viajes de los sanitarios o el contacto con sus familiares y amigos: "Hay profesionales que entraron en contacto a través de la familia o de amigos y que se contagiaron. Hubo otros profesionales que a lo mejor hicieron un viaje y por tanto importaron el virus. La casuística es enorme. No puedo entrar en la información detallada de cómo se ha producido. En algunos casos no tenemos la fuente, que es lo que hemos perdido, la trazabilidad, desde los primeros casos que podíamos encuestar y saber dónde se habían contagiado".

Este martes, el número de sanitarios contagiados por coronavirus en la Comunidad Valenciana representaban el 19% del total, 414 de 2.167. Finalmente, Ana Barceló terminó pidiendo disculpas: "Mis palabras no han sido afortunadas", dijo. "No duden de que soy muy consciente del gran esfuerzo, profesionalidad y entrega que muestran día a día, estando en primera línea de esta situación tan complicada", apunto la consejera.