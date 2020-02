Primer paso en el Congreso para despenalizar la eutanasia

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia del Grupo Parlamentario Socialista por 203 votos a favor, 140 en contra y 2 abstenciones, por lo que el Gobierno recibió el respaldo de la mayoría de la Cámara a excepción del Partido Popular y Vox.

Antes de la votación hubo un intenso debate sobre esta normativa que defendió la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien aseguró que "da igual la bancada donde nos sentemos porque el dolor y el sufrimiento humano es igual para todos". Durante su intervención, Carcedo recordó que esta normativa se debatía por tercera vez y "espero que a la tercera vaya la vencida y no haya triquiñuelas legales para que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado". Además, señaló que esta ley "regula un derecho voluntario, ya que quien no quiera ejercerlo no tiene por qué hacerlo".

De hecho, entre los requisitos para recibir la "prestación de ayuda para morir", la normativa expone en su capítulo II que será necesario que la persona sea mayor de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud". Además se pide disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos.

A estos requisitos, la Proposición de Ley también incluye que el solicitante "debe sufrir una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico o médica responsable".