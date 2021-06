Confusión ante una posible salida de España del líder del Frente Polisario

Brahim Gali podría salir de España en las próximas horas. El líder del Frente Polisario sigue ingresado en el Hospital de Logroño y su estado de salud es delicado, pero podría solicitar el alta voluntaria.

Las relaciones entre España y Marruecos se vieron deterioradas después de que el líder polisario, con infección por coronavirus y en estado grave, fuera acogido por razones humanitarias.

Las alarmas sobre una posible salida de Brahim Gali de España han saltado al detectar un avión procedente de Argelia que se acercaba al aeropuerto de Logroño.

Defensa frenó el avión procedente de Argelia

Un controlador militar detectó la llegada del avión y fue Aviación Civil quien no permitió el aterrizaje al no tener el permiso necesario. El aeropuerto de Logroño consideró que no se daban las condiciones operativas para que aterrizara allí y el avión se tuvo que dar la vuelta.

El ministerio de Asuntos Exteriores reconoce que Argelia si advirtió de ese vuelo, pero fue el aeropuerto quien consideró que no se daban las condiciones operativas. El extraño vuelo se produce en plena crisis diplomática entre España y Marruecos tras la entrada del líder del Frente Polisario en el país.