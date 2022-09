La comparación de Pedro Sánchez con la guerra entre Rusia y Ucrania: "Es como un hombre maltratando a una mujer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Nueva York donde ha asiste a la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante su intervención en la Residencia del Embajador de España ante las Naciones Unidas se ha referido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Una invasión en la que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado una "movilización parcial" y moviliza a 300.000 reservistas.

"Prácticamente nadie creía que pudiera producirse una guerra en Ucrania, en Europa, y sobre todo después de una pandemia que estábamos empezando a superar", expresa el líder del PSOE. "Pero ha sido así", añade.

Sánchez compara la invasión rusa con el maltrato hacia una mujer

Pedro Sánchez asegura que de la pandemia de coronavirus y de la guerra en Ucrania se tienen que extraer lecciones "en positivo". "Hay que ser optimista (...) en el sentido de que al final la historia da la razón a aquellos que nos situamos en el lado correcto de la historia (...) en el caso de la guerra, pues estar del lado del agredido, y no del agresor. Eso es como cuando estamos por la calle, y evidentemente vemos a un hombre maltratar a una mujer ¿con quién estamos? Pues evidentemente tenemos que estar con la persona que se siente agredida, y ahora mismo Ucrania necesita el apoyo, el aliento, de todos nosotros y es lo que estamos haciendo desde España", expresaba durante su discurso

"Creo que la sociedad europea está en el lado correcto de la historia que es estar con el agredido y no con el agresor, el de ser solidario, el de también trasladar un mensaje rotundo y claro a ese agresor de que no lo vamos a permitir, de que no se va a salir con la suya", manifiesta.