¿Cómo es trabajar en agosto? Así lo hacen camareros, repartidores y dependientes

En verano no todo es disfrutar. Atravesamos el ecuador del mes de agosto, y miles de españoles se encuentran de vacaciones o aprovechando el puente con el 15 de agosto, festivo en toda España. Pero otros muchos trabajan y hemos salido a la calle para ver cómo llevan los camareros, repartidores, dependientes y demás trabajadores estos días.

"Muy bien, lo llevo estupendamente", nos comenta una mujer. Es la dueña de un chiringuito y lo asume con naturalidad: "Al tener un negocio de hostelería en primera línea de playa es la mejor fecha para trabajar porque estamos en plena temporada". Y añade: "Los autónomos tenemos que trabajar el día que sea.

El dependiente de una tienda en Barcelona busca motivaciones en estos días de calor. "Tengo que tener ánimo para trabajar", cuenta con una sonrisa. También otra dependienta reconoce que en "verano a tope".

En una vermutería de la ciudad condal, un camarero señala que el ambiente es bueno: "Hace calor, la gente esta animadilla, hay mucha faena, se pasa bien la verdad". Aunque no esconde la envidia de sus amigos que se encuentran de vacaciones: "Tengo ganas de estar ahí con ellos tomándome un cubatilla, pero toca trabajar".

Veteranos y jóvenes

En el perfil de los trbaajadores, encontramos de todas las edades. desde veteranos a jóvenes. Un camarero de un chiringuito nos reconoce que lleva prácticamente toda la vida trabajando en verano. "Qué quieres que te diga...30 años después aquí sigo", se sincera. A pesar de todo, no pierde el sentido del humor: "No libro ni queriendo, ni queriendo libro". Y eso que la tentación de la playa está muy cerca: "Ahora he llevado unos mojitos a la playa y me han entrado ganas de bañarme, pero hay que esperar".

Le ha tocado trabajar este 15 de agosto, festivo en el calendario laboral. Sin embargo, un joven repartidor ni sabía que era día de fiesta: "¿Es festivo? No sé si es festivo la verdad". Relata que él ha acudido a trabajar como otro día cualquiera y no ha notado diferencia.

Además, se muestra como un joven responsable y considera que ya se lo ha pasado bien en estos meses de verano: "Bueno, yo ya he disfrutado lo mejor del verano estamos a finales de agosto y ya va siendo hora de centrar la cabeza sacar un dinerillo para el invierno y el otoño que viene ahora". Uno de tantos que aprovecha las oportunidades laborales para ganar y ahorra dinero de cara a los próximos meses.

Vacaciones fuera de temporada

Al trabajar en verano, el periodo de excelencia de las vacaciones, sus descansos llegan fuera de temporada. Y no tienen problema. "Yo disfruto de otra manera y en otra temporada, me da igual", manifiesta un camarero mientras trabaja en la barra. Lo mismo declara la dependienta: "Cuando los demás trabajan, yo descanso".

