Colau ve "inmoral" que Rajoy no autorice a Barcelona a reubicar refugiados de Grecia

"El Gobierno central en este caso es inmoral", ha denunciado la alcaldesa de Barcelona en declaraciones a la prensa tras una reunión entre la comisaria de Política Regional, Corina Cretu y los alcaldes de otras ciudades europeas, entre ellas Atenas, para abordar la integración de los refugiados.

"No me quedan palabras para valorarlo. Es incomprensible", ha apostillado Ada Colau, que ha recalcado que "el Estado español evidentemente no está a la altura" tras recordar que "se comprometió hace meses a reubicar a 17.000 personas y han llegado 19".

"Eso nos produce una profunda vergüenza", ha recalcado, insistiendo en que los ciudadanos piden ser ciudad de acogida y sienten "vergüenza e indignación" con las imágenes que llegan del campamento de refugiados de Idomeni o Lesbos.

Colau ha insistido en que "no se entiende que, cuando tú estas ofreciendo ayuda para que el Estado pueda cumplir con sus compromisos y sus obligaciones, la respuesta siempre sea 'no' y sin dar ninguna información, ni dar ningún motivo" teniendo en cuenta que "el Estado español ha sido especialmente incumplidor" a la hora de acoger a los refugiados prometidos.

Colau ha dejado claro en Bruselas que su Consistorio cuestiona el acuerdo entre la UE y Turquía para deportar a este país a todos los inmigrantes irregulares, pero también a los refugiados sirios, que han llegado a Grecia desde el 20 de marzo desde territorio turco "como están diciendo las organizaciones de Derechos Humanos".

Ha recordado que el derecho de asilo "es un derecho individual" y no puede haber expulsiones "de formas colectivas por nacionalidad". "Y hay que enviarlas a un tercer país seguro y no está claro que, actualmente, Turquía sea un país seguro", ha apostillado al tiempo que recordaba las imágenes que se han visto de patrullas oficiales de Turquía pegando a refugiados que acudían en embarcaciones muy precarias hacia las costas griegas.

"Eso, en materia de derechos humanos no es admisible", ha denunciado, avisando de que "todos" los países de la UE no pueden desentenderse. "No habrá ninguna situación de desborde si se aprovecha precisamente el ofrecimiento de tantas y tantas ciudades que estamos diciendo (que) podemos ayudar. Reubiquemos y hagamos una política compartida de asilo de la que estar orgullosos y Europa seguro que así tendrá un futuro", ha dicho.

El alcalde de Atenas, Yiorgos Kaminis, ha elogiado el "proyecto piloto" de Barcelona para acoger a 100 refugiados directamente de la capital griega y ha lamentado que "no ha tenido eco en el Gobierno español" porque es "un ejemplo muy bueno" para ayudar a responder a la crisis de refugiados.