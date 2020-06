Colau y Cifuentes se enzarzan por los ataques contra el turismo en Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha subrayado la total contundencia de su Gobierno ante los actos violentos contra el turismo, y ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que no utilice un "caso aislado" para distorsionar la imagen de Barcelona.

El intercambio entre ambas comenzó al mediodía, desde Madrid, cuando Cifuentes reclamó a Colau que sea "contundente" en el rechazo a los ataques que miembros del colectivo Arran han efectuado contra intereses turísticos en la ciudad Condal. "Estaría bien que fuera todo lo contundente que se debe ser", ha dicho la gobernante madrileña sobre Colau. Según Cifuentes, querer "contemporizar los problemas" o "el no dar un mensaje de rotundidad" puede a veces "conducir o producir cierta ambigüedad y en Barcelona no se está actuando con contundencia". "Como si ha actuado con contundencia con la huelga del aeropuerto", ha añadido.

A estas manifestaciones ha respondido Ada Colau, a través de su cuenta en Twitter, y le ha pedido a Cifuentes que "no utilice un caso aislado para distorsionar la imagen de Barcelona".

Contundencia toda, @ccifuentes, pero no alarmismo ni difamación: no utilice caso aislado para distorsionar imagen BCN pic.twitter.com/txfjNCzaFq — Ada Colau (@AdaColau) 7 de agosto de 2017

En un segundo mensaje, Colau resalta que "Barcelona se enorgullece de ser una ciudad cohesionada, abierta y amable con sus ciudadanos y sus visitantes. Me consta que Madrid también".

En declaraciones a los medios este domingo, Colau condenó "firmemente" las acciones contra el turismo que en los últimos días han reivindicado colectivos de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), pero advirtió que "no hay que magnificar hechos aislados, pues "lo que es normalidad en la ciudad es la convivencia entre ciudadanos y visitantes". "Estas acciones afortunadamente son aisladas, no son representativas de la situación en la ciudad y queremos hacer un llamamiento a la prudencia y a no extender una alarma que no se corresponde con la realidad", afirmó la alcaldesa de Barcelona.

La oposición critica la actitud de Colau

Los grupos Demòcrata (PDeCAT), Ciutadanos y PP han cargado contra el gobierno de Barcelona en Comú-PSC en la sesión extraordinaria de la comisión de Presidencia y Seguridad del Ayuntamiento barcelonés que ha analizado los recientes ataques contra el sector turístico en la ciudad. La presidenta de la comisión, Francina Vila, ha convocado la reunión en agosto, en medio de las vacaciones estivales, a petición del Grupo Popular y Demòcrata (PDeCAT), que reclamaban la comparecencia del gobierno municipal para dar más explicaciones sobre lo sucedido y las acciones que piensa emprender.

A la sesión no ha acudido CUP-Capgirem, que ampara las acciones llevadas a cabo por grupos juveniles de la izquierda independentista, como el asalto a un Bus Turistic o pinchando las ruedas de bicicletas de alquiler. Aunque el alcalde accidental Jaume Asens, ha asistido a la comisión, no ha intervenido y ha dejado toda la comparecencia del gobierno municipal al concejal de Turismo, Agustí Colom, que ha asegurado que éste ha actuado desde el primer momento y ha sido "contundente" en el rechazo de unos actos que ha calificado de "inadmisibles".