El coche que utilizaron los terroristas de Cambrils estuvo en Francia unos días antes del ataque

El coche que utilizaron los terroristas de Cambrils, en Tarragona, pasó por Francia unos días antes, en concreto por la región de París, donde fue detectado por un radar por exceso de velocidad, según ha publicado este lunes "Le Parisien".

Ese episodio se sitúa unos pocos días antes de que el Audi A3 sirviera para el ataque de la madrugada del viernes pasado en Cambrils, y en el que sus cinco ocupantes acabaron muriendo por los tiros de la policía, precisó el diario francés, que citó fuentes próximas a la investigación. En cualquier caso, las pesquisas realizadas hasta ahora no han permitido poner en evidencia conexiones en Francia de la célula yihadista que actuó en Cataluña. Así lo han comunicado las autoridades francesas desde la semana pasada, empezando por el ministro del Interior, Gérard Collomb, que el mismo viernes explicó que no habían encontrado relaciones o ramificaciones en Francia de los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils, y que en sus ficheros no aparece nadie que se sepa que estuvo vinculado con ellos.

Por otro lado, sí se conoce que algunos miembros del grupo habían estado en el pasado en Alemania, en Suiza y en Bélgica. Las fuerzas del orden francesas, en todo caso, también buscan a Younes Abouyaaquoub, el marroquí de 22 años identificado por la policía catalana como el autor del atropello de las Ramblas de Barcelona el jueves pasado, por si hubiera huido a territorio francés. De hecho, desde el viernes se han intensificado los controles en la frontera.