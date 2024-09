Clavijo vuelve a arremeter contra el Gobierno y dice que el Estado "es el que trae a los menores no acompañados a nuestro territorio"

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, anunció que su Ejecutivo abrirá un "proceso jurídico contra el Estado" debido al "abandono" que el Gobierno de Pedro Sánchez hacia las islas en materia migratoria. Este martes ha seguido con su firme postura contra el Gobierno central y también ha cargado contra su predecesor y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En una entrevista en 'Onda Cero', ha denunciado que "el Estado tiene una responsabilidad porque es el que trae a los menores no acompañados a nuestro territorio".

A su juicio, el Estado "tiene que tirar para adelante y no mirar hacia otro lado y dejar abandonados a los canarios". "No ha quedado más remedio que emprender acciones legales", ha manifestado. Dice que los menores llegan a territorio canario tutelados por Salvamento Marítimo (el Estado). Asegura que es lo mismo que defendía Ángel Víctor Torres en 2022.

El presidente de Canarias destaca que la ley del menor de 1996 contempla que los menores son competencia de las comunidades si están en situación de abandono o desamparo, pero "ese menor no aparece en calle, lo coge Salvamento Marítimo, Policía Nacional lo reseña y luego se lo dan a una ONG". Pide un acuerdo entre PSOE y PP para abordar la situación.

"No puede ser que Canarias soporte toda la migración del sur de Europa", lamenta Fernando Clavijo, que esgrime que "ante la pasividad del Gobierno de España y la falta de colaboración no nos queda otro remedio que defender los derechos del menor y defender la situación de Canarias".

Entiende que "no es su obligación" y no van a "seguir haciendo la guarda y tutela de esos menores". "A ver si así nos enteramos que esto es un acuerdo de país y el Gobierno se tiene que sentar con el PP y el resto de partidos para pactar una solución que satisfaga a todas las partes", ha comentado en la entrevista.

Acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de "jugar a política", porque "a lo mejor interesaba que el PP votase en contra". "Están utilizando el drama de la inmigración como arma de desgaste político", dice el presidente canario. "No me entra en la cabeza que un ministerio, en un verano, no sea capaz de hacer una simulación de cómo sería la distribución de 1.000 menores no acompañados en un país de 48 millones de ciudadanos", apostillaba.

Clavijo dijo el lunes que su comunidad autónoma ya ha gastado más de 150 millones de euros en una "política migratoria que no es competencia de la comunidad autónoma". "Seguimos sin ver un duro, aunque no es el dinero la solución", manifestó, solicitando que se concrete ya el acuerdo "para que los menores puedan ser ubicados en el resto del territorio nacional" y Canarias pueda recuperar cierta normalidad en los recursos de atención a menores, que superan el 200% de su capacidad.

