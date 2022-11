Clamor por las acusaciones de la BBC en el asalto a la valla de Melilla de junio: "Es una cosa terrible"

España, sacudida tras un documental publicado por la BBC. El medio de comunicación inglés ha desvelado que el ministerio del Interior del Gobierno de España habría ocultado vídeos del asalto a la valla de Melilla del pasado mes de junio. Más de una veintena de migrantes marroquíes perdió la vida y, según la BBC, los vídeos ocultados por parte del Gobierno español mostrarían a agentes marroquíes entrando a territorio español para recoger los cadáveres de migrantes y llevarlos a su territorio.

Antena 3 Noticias ha entrevistado a José Alonso, miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, que ha mostrado su indignación a Manu Sánchez por estas informaciones: "Es la primera vez que se recoge una grabación de unas cámaras. Es una cosa terrible y no se sabe cómo calificar que agentes de la autoridad de otro país entren aquí para esas cosas". No obstante, añade, este suceso "no es la primera vez que pasa".

Al salir a la luz esta información, se contradice la versión oficial que aportó el Gobierno de España. A juicio de José Alonso, "no se está entregando toda la documentación" pertinente al Defensor del Pueblo y añade que "hay muchas cámaras grabando en la frontera y se puede saber lo que ha ocurrido ahí". Dice que las consecuencias que podría haber para el ministro del Interior "le dan exactamente igual": "Yo lo que quiero, como lo que queremos cualquier organización humanitaria, es que una persona que viene huyendo de la persecución política, religiosa, sexual, etc., que pueda pedir asilo sin tener que saltar una valla y sin que lo maten".

El problema de la valla de Melilla

Este asalto no es el primero que se produce con una gran escalada de violencia. Ya en mayo de 2021, hubo un asalto masivo en la frontera con España, que tuvo numerosas críticas por parte de la oposición, al exigir al Gobierno más contundencia con Marruecos y no achantarse ante Mohamed VI. Sin embargo, y muy a pesar de todo, hubo una semana llena de tensiones en la que los reproches mutuos fueron algo habitual y en continuo crecimiento.

La valla de Melilla es uno de los lugares más conflictivos de Europa. Los agentes que hay alrededor de la zona denuncian una enorme inseguridad, y que no se les aportan todos los recursos posibles para poder defenderse de los ataques que, en ocasiones, realizan los migrantes contra ellos. Esos recursos, aseguran, podrían serles de gran utilidad para evitar asaltos masivos a la valla y evitar tragedias comparables a la que ocurrió el pasado mes de junio.