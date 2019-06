Ciudadanos rechaza una negociación a tres como le proponen PP y Vox

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha dejado claro que no se sentarán a negociar acuerdos de gobierno con Vox en ninguna mesa "a tres", como le ha planteado el PP. Ha insistido en que no habrá pactos de gobierno tripartitos. Una respuesta que ha dado Villegas en una rueda de prensa en la sede del partido, al término de la reunión de la Ejecutiva, a la propuesta planteada por el "número dos" popular, Teodoro García Egea, para iniciar ya de manera formal las negociaciones a tres (PP, Ciudadanos y Vox). Santiago Abascal ha declarado que para tener su apoyo se tienen que sentar a negociar, no hacerse solamente una foto.

Villegas dice que, como en Andalucía, puede verse a los tres partidos sentados en una mesa, pero será solo para dar cuenta a Vox de lo acordado con el PP. La decisión ha sido debatida en la ejecutiva, pero se ha aprobado por unanimidad. Ahora la trasladarán a los diferentes negociadores en cada ayuntamiento y comunidad.