Ciudadanos precisa que su propuesta sobre violencia de género no reducirá las penas

La presidenta del grupo de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Inés Arrimadas, ha precisado que con su propuesta de violencia de género los maltratadores no tendrán menos penas que las actuales, después de la polémica surgida al plantear en su programa electoral su intención de modificar la Ley contra la Violencia de Género porque existe "asimetría" en el trato penal que reciben hombres y mujeres, y que es un tipo de violencia que afecta tanto a unos como a otros.

Arrimadas ha insistido en que en la actualidad existe un "agravante genérico que es el abuso de poder que se va a mantener", al mismo tiempo que ha señalado que se está haciendo "que sea un agravante aún mayor todo lo que es la violencia en el ámbito doméstico".

Así, la dirigente de C's ha reiterado la voluntad de su formación por alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género, visto que la presente legislación no es suficiente para acabar con esta lacra.

"Vamos a agravar el rechazo penal de estas consultas y en la prevención me niego pensar que la violencia machista se soluciona con el Código Penal. Hay que prevenirla y por supuesto condenarla cuando se produce", ha defendido, insistiendo en que C's lo que propone es abordar la violencia doméstica.

"Como mujer, que además he estado en la Comisión de Igualdad del Parlament de Cataluña durante 3 años, sé perfectamente lo que me está diciendo. ¿Pero quién está negando que el problema estructural es de la violencia machista de los hombres contra las mujeres?, ¿quién está negando esto? No lo estamos negando", ha agregado, prometiendo que van a aumentar la gravedad de las penas.

En este punto, ha sacado a colación la "anécdota insignificante desde un punto de vista cuantitativo" de "las mujeres que ejercen maltrato con sus parejas hombres, en comparación con el mal estructural que es el del hombre contra la mujer, que es la cúspide de la desigualdad. "Si es que estamos diciendo lo mismo", ha concluido.