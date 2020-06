Ciudadanos ya pide sillas: "Un gobierno monocolor del PSOE sería demasiado débil"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha abogado por un gobierno de coalición de su partido con el PSOE y ha pedido a Podemos que le dé su voto a favor para que pueda ser estable durante una legislatura y salgan adelantes las reformas pactadas con los socialistas. "En este momento, la idea es que ese gobierno para el que pedimos el apoyo tiene que estar constituido por miembros de PSOE y Ciudadanos", ha asegurado Girauta en rueda de prensa en el Congreso.

Girauta ha opinado que "un gobierno monocolor del PSOE sería demasiado débil para tirar adelante como gobierno" con las reformas contenidas en el pacto que suscribieron el líder socialista, Pedro Sánchez, y el de C's, Albert Rivera. Por ello, ha considerado precisa una coalición entre C's y PSOE, si bien ha puntualizado que su partido aún no ha pensado qué ministerios querría. El portavoz parlamentario ha explicado que, hasta ahora, C's no había hablado "nunca de la presencia en el gobierno, pero tampoco la había descartado".

"Hace más de un mes que dejamos de descartar la posibilidad de estar en el Gobierno", ha comentado. C's plantea su oferta de un gobierno a dos en vísperas de la reunión que mantendrán con PSOE y Podemos el próximo jueves para explorar si es posible negociar un acuerdo de gobierno. En este diálogo a tres bandas, Girauta ha dejado claro que su partido no hará más "cesiones" porque el acuerdo pactado con los socialistas es el resultado ya de "muchas cesiones" por ambas partes.

Ha hecho hincapié en que el mensaje que trasladarán a Podemos es que apoye "activamente" tanto la investidura de Sánchez, como un gobierno "estable" que pueda poner en marcha las reformas comprometidas entre PSOE y C's. "Un simple acuerdo de investidura apenas sirve de nada, solo para nombrar un presidente por unos meses. No queremos eso", ha defendido. Según Girauta, la abstención de Podemos es insuficiente porque no tendría mayoría y dependería de otras fuerzas. "¿Van a aplaudir con las orejas Democràcia i Llibertat y ERC? Es que no sale", ha reflexionado.

El portavoz de C's ha indicado que su partido acude a la cita del jueves con ánimo constructivo -"sería un error no sentarse a hablar"-, pero ha advertido a Podemos de que no está dispuesto a retocar los aspectos nucleares de su documento con el PSOE. "Una cosa es sentarse a hablar y otra que por el camino vayamos rompiendo el acuerdo que tanto nos ha costado elaborar. No vamos a hacer eso. Vamos a llegar con el acuerdo muy orgullosos", ha asegurado.

"Pueden decir sí o pueden decir no, en cuyo caso nos iremos. Agresividad ninguna. Si nos vamos, no pasa nada. Si quieren hacer el gobierno a la valenciana, no nos necesitan. No vamos a sostener cosas en las que no creemos", ha avisado. Girauta ha insistido en que C's no va a negociar con Podemos "en cuánto se aumenta el gasto público en España o cuándo se hace el referéndum de autodeterminación en Cataluña". "¿Es que no nos conocen? No vamos a negociar nada de eso", ha dejado claro para reafirmar que "lo único que tiene sentido" es cimentar el gobierno sobre el llamado 'acuerdo del abrazo' entre Sánchez y Rivera.

Según Girauta, este pacto "puede gustar o no, pero no engaña a nadie". El portavoz de C's ha subrayado que los planteamientos de su partido y los de Podemos "no son distantes, son opuestos", por lo que ha incidido en la dificultad del acuerdo y de hacer más cesiones. "No pasa nada, no es hostil, no es agresivo", ha replicado a las críticas de Podemos, que censura a Ciudadanos que esté dificultando un acuerdo. El portavoz de Ciudadanos no ha cerrado la puerta a que se pueda mejorar el acuerdo, pero remarcando que "poco se va a cambiar". También ha vuelto a tender la mano al PP para que se avenga a negociar.