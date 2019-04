Rivera: "Si Rajoy dice que no al Rey, Podemos y los independentistas pasarán a la acción"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que si el PP no accede a dialogar con el PSOE y Ciudadanos para la formación del nuevo gobierno "la otra opción es que Podemos llegue al poder y los independentistas marquen la agenda política".

Rivera ha hecho estas declaraciones en el Multicentro Social Casa Caridad de Valencia, ciudad en la que se encuentra de visita y donde tiene previsto contemplar a la tradicional "mascletà" desde el balcón del Ayuntamiento.

Preguntado por la reunión bilateral que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a mantener con Izquierda Unida, ha respondido que cree que esa reunión es "para decirles que no puede haber negociaciones de exclusión" y que en España "no se construye un gobierno poniendo cordones sanitarios a nadie, ni al PP, ni a Podemos, ni a Ciudadanos ni al PSOE".

Rivera ha destacado la necesidad de hablar "de reformas y contenidos" y ha añadido: "Basta de hablar de sillas porque no aporta nada, sólo enfrentamiento". Ha lamentado que el PP no haya enviado a su equipo a negociar con C's y PSOE "a pesar de que se le ha invitado hasta en cuatro ocasiones", y ha advertido de que "la consecuencia directa de que Rajoy diga que no al Rey, a Ciudadanos y al PSOE es que Podemos y los independentistas pasarán a la acción". "Los españoles esperan un gobierno sensato y estable que no rompa España, reformista, no conformista", ha dicho Rivera.

Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "está dispuesto a arrodillarse y a humillarse ante Pablo Iglesias (líder de Podemos) implorando un acuerdo porque está desesperado con la única intención de intentar formar gobierno".

Martínez-Maillo ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa en Logroño, antes de clausurar una Convención Municipal del PP de La Rioja, junto al vicepresidente primero del Senado y presidente de los populares riojanos, Pedro Sanz.

El dirigente de Organización y Electoral del PP se ha referido a la reunión que, según ha indicado, "parece ser" que mañana, día 18, celebrarán los líderes del PSOE y Podemos, dentro de este nuevo período de negociaciones para intentar formar un gobierno.

Ha añadido que "a Sánchez sólo le importa su futuro", no el de los españoles y, por eso, acepta la reunión de mañana "en contra de lo que se había dicho desde el primer momento, que iban a ir juntos (PSOE y Ciudadanos) a todas las reuniones y esa fue la excusa por la cual no querían aceptar una reunión con Rajoy".