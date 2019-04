Ciudadanos inicia el proceso de primarias sin que se conozca el futuro de Albert Rivera

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este sábado que el partido "sale a ganar dos partidos muy importantes" como son las elecciones del 27S y las elecciones generales.

Lo ha dicho en una atención a los medios en la sede de Ciudadanos, donde ha insistido en que en Cataluña no hay una dicotomía entre el 'sí' y el 'no' a la independencia, sino entre un Gobierno catalán que "respete las normas de juego, que gobierne para todos los catalanes y que tenga las manos limpias, o un Gobierno sucio de corrupción, que no respeta las reglas de juego y quiere dividir a los catalanes".

"España no espera los cambios de maquillaje del PP", ha señalado Rivera, y ha aseverado que su objetivo no es cambiar Gobiernos de rojos a azules, o de azules a rojos.

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán, Inés Arrimadas, presentará mañana su candidatura a las primarias del partido para encabezar la lista a las elecciones catalanas del 27S, por lo que todo parece indicar que el líder de la formación, Albert Rivera, hará lo propio para las generales.

Rivera ha confirmado que el partido ha aprobado concurrir al 27S y a las elecciones generales, y ha emplazado este domingo a los medios para conocer quiénes serán los precandidatos de Ciudadanos.

"La intención es que se ponga en marcha esta misma tarde el proceso de primarias para el 4 de julio para el número 1 de la candidatura a la Generalitat y el número 1 a la candidatura a la Moncloa", ha explicado Rivera, y ha dicho que a partir de este domingo los precandidatos pueden presentarse y recoger avales hasta el 2 de julio.

Ha dicho que la próxima semana se pondrá en marcha el Comité Electoral para las elecciones autonómicas en Cataluña y para las generales.