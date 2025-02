El PP cita a Pedro Sánchez a comparecer en la Asamblea de Madrid por el máster de Begoña Gómez

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha anunciado que llamarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación que se celebra en la Asamblea de Madrid en relación al máster de su esposa, Begoña Gómez, en la Universidad Complutense.

La comisión de investigación que se está llevando a cabo en la Asamblea trata de aclarar si hubo o no trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid a Begoña Gómez.

El PP ha reservado la citación del presidente Sánchez para la última sesión de esta comisión parlamentaria que se celebrará el 19 de febrero. Junto a él también tienen previsto citar a la asesora de Gómez en Moncloa Cristina Álvarez y al ex vicerrector de la UCM.

Una cita que Díaz Pache justifica para que Pedro Sánchez explique "las irregularidades que pudieron crearse en la en la creación de estos programas de estas cátedras extraordinarias que dirigía su mujer" y que, según el portavoz del PP, "se gestaron en la mesa del presidente del Gobierno que utilizó el Palacio de la Moncloa para ayudar a su mujer".

Pese a la citación de comparecer en la Asamblea impulsada por los 'populares', el presidente del Ejecutivo no tienen obligación de acudir a la cita al tratarse de una Cámara regional. Su responsabilidad y obligación es comparecer en el Congreso de los Diputados o el Senado.

Desde el Partido Popular son conscientes de que el presidente no está obligado a asistir y creen que no irá. En el caso de que Sánchez no aceptase acudir buscarían un sustituto.

"Estamos seguros de que no va a venir, no somos ingenuos, no respeta al Senado cuando es una función que tiene que hacer, que las normas le dan para que el gobierno se someta al control de las Cortes Generales. No lo hace, no lo hace dando explicaciones a la prensa, pues no va a venir a una asamblea, una humilde asamblea regional a dar explicaciones cuando se les requiere".

Vox solicitó previamente la comparecencia de Sánchez para la sesión de la comisión de investigación que se celebrará el 12 de febrero, pero fue rechazada porque, según explicaba el PP, esa jornada estaba reservada para empresarios y explican que esta última sesión del 19 de febrero -donde está citado- está dedicada a funcionarios y altos cargos.

Reacciones

La portavoz del PSOE también se ha referido a la comisión de investigación que se lleva a cabo en la Asamblea de Madrid y la califica de "circo". "Yo lo único que espero de esta comisión es que termine cuanto antes para ahorrar el bochorno que está siendo para esta institución", dice la portavoz de Más Madrid.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusa al PP de Ayuso de ampararse en "presuntas corrupciones" que realmente son "falsedades" para promover "ruido" y "bronca" tras conocer que Pedro Sánchez está citado a comparecer a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

En esa línea, la vicepresidenta ha criticado que los 'populares' "quieren dar apariencia de que hay unas irregularidades" donde "lo que simple y llanamente hay son bulos, mentiras que posteriormente se denuncian en los tribunales".

