Feijóo acusa a Sánchez de utilizar la tragedia de la DANA para "esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre"

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso a petición propia para dar explicaciones de la gestión de la DANA por parte del Ejecutivo. El presidente asegura que "el Gobierno de España cumplió con las responsabilidades" y carga contra Carlos Mazón.

Sánchez ha recordado que era la Generalitat quien tenía "el mando único" en la gestión de la DANA y ha asegurado que algunos mecanismos no funcionaron como debían.

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha negado que no hubiera información de la llegada del temporal asegurando que "la DANA estuvo omnipresente en los medios de comunicación". También ha afirmado que fallaron "personas en posiciones elevadas", en una clara referencia de nuevo al president de la Generalitat.

Sánchez ha anunciado un tercer paquete de ayudas por valor de 2.274 millones de euros para los afectados por la DANA. Más tarde ha sido el turno de réplica del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Usted ya no debería estar aquí"

Feijóo ha aprovechado su turno en el Congreso para cargar duramente contra Pedro Sánchez: "Acude a este debate casi un mes después y la verdad, señor Sánchez, usted ya no debería de estar aquí, cada día por una nueva razón".

"Llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados, lo hace por usted, como siempre, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre", ha continuado el líder del PP, haciendo mención al caso Koldo.

Feijóo asegura que el Gobierno "se ha servido de los recursos de los españoles a los que se debe" y le ha exigido "pedir disculpas, devolver lo que se han llevado y marcharse, no parapetarse detrás de esta tragedia".

"Los españoles merecen una alternativa"

"Soy consciente de que su agonía judicial y legislativa le ocupa todo el tiempo. No se esfuerce en disimularlo, se les ve a ustedes en las caras. Ningún Gobierno centrado en protegerse a sí mismo ante los tribunales puede proteger a los ciudadanos que lo necesitan. Todos los esfuerzos tendrían que estar en la reconstrucción y en evitar que se repitan los hechos semejantes. Y usted no tiene margen para esto, usted ya no gobierna. Déjelo ya, los españoles merecen una alternativa que esté solo a su servicio y la tendrán sin que tengan que pedirlo", concluido el líder de la oposición.

