Cifuentes enmarca la polémica sobre no irse de vacaciones en el "oportunismo de algunos" y pide que le dejen "elegir libremente"

La presidenta de la Comunidad de Madird, Cristina Cifuentes, ha enmarcado la polémica surgida a raíz de su deseo de permanecer en Madrid en verano y no cogerse vacaciones en el "oportunismo de algunos" y ha pedido que le dejen "elegir libremente" su verano.

"Lo digo bien claro: las vacaciones son un derecho de los trabajadores y una conquista social, que jamás he cuestionado ni cuestionaré", ha afirmado Cifuentes en su cuenta de la red social Twitter, en la que ha dicho que en su caso concreto, hará uso de su "libertad individual para no 'disfrutar' ese derecho".

La popular considera que "carece de sentido" la polémica sobre una decisión que "no afecta a nadie más" que a ella y que "sólo se basa en razones personales". "Esta polémica es artificial y no tiene más fundamento que el oportunismo de algunos. ¿Me permiten elegir libremente mi verano? Tema zanjado", destaca Cifuentes tras las críticas que ha recibido después de que ella misma dijera que no va a cogerse vacaciones y que pasará el mes de agosto trabajando en Madrid.

2⃣ Dicho esto: en mi caso concreto, haré uso de mi libertad individual para no "disfrutar" de ese derecho. — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 19 de julio de 2017