El portavoz del PNV carga duramente contra Miguel Tellado (PP): "Es un torpe y un maleducado"

Las tensiones entre el PP y el PNV continúan en aumento. El PNV ha acusado de "torpe", "maleducado" e incluso "sinvergüenza" de ideas "neofascistas" al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, por sus criticas a la cesión al partido nacionalista del palacete de París donde tiene su sede el Instituto Cervantes, un edificio que albergó la sede del Gobierno vasco en el exilio y que fue tomado por la Gestapo nazi.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha sido preguntado en los pasillos del Congreso por las palabras de Tellado, en las que calificaba esta cesión de "regalo ". Ha acusado a los nacionalistas de ser unos "aprovechateguis". "Me reafirmo en que el señor Tellado es un torpe y un maleducado. Tampoco puedo esperar gran cosa en cuanto a solidez ideológica de alguien que comenzó en la izquierda nacionalista gallega y que está defendiendo posiciones absolutamente derechistas y diría que neofascistas, porque recuerdo que este edificio fue incautado por la Gestapo y entregado a Franco".

En el Pleno del Congreso, han continuado las críticas a Tellado, en las que la ponente del PNV ha tachado de lamentables las palabras de Tellado: "Siga siendo tan torpe, siga haciendo amigos, que así le va a ir fenomenal, tan fenomenal como hasta ahora que no consigue nada" , ha señalado. "Es usted un sinvergüenza", ha concluido en euskera.

Según ha explicado el portavoz del PNV, su partido no está preocupado "ni jurídica ni políticamente" por el palacete de París, ya que tiene acreditada su propiedad con documentos, así como su incautación por la Gestapo, y recuerdan que ya se pactó con Mariano Rajoy y que la devolución está amparada legalmente en la nueva Ley de Memoria Democrática. "Es justicia democrática", ha subrayado.

Además, Aitor Esteban da por hecho que la polémica con Tellado no será la última: "Tendremos más de este hombre. Pero en fin, torpe y maleducado, pero es lo que hay".También ha señalado que, en su opinión, el PP hace una "mala lectura" de la política vasca, pensando que puede sacar rédito de sus ataques y que puede captar voto nacionalista, y ahora "se está pasando", quizá "porque tienen miedo a Vox".

Ha recordado que ya tuvo un encontronazo con el PP en la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo, cuando el líder 'popular' no quiso debatir individualmente con el PNV, sino que unió su respuesta a Bildu. "Eso no se me va a olvidar nunca", ha comentado. Esteban admite que en política se pueda "zaherir algo" al adversario, pero dejando siempre un margen porque en la vida "va a haber que hablar" y que habrá gente "con la que te entiendes mejor", y así ocurría con otras direcciones anteriores del PP.

