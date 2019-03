Celia Villalobos deja la política: "Me hubiese gustado terminar mi carrera con un acuerdo en el Pacto de Toledo"

La presidenta de la comisión del Pacto de Toledo ha hecho el anuncio en el programa Espejo Público, cuando hablaba sobre el Pacto de Toledo: "He perdido un Congreso, alguien tiene que ser la figura que ejemplifique la pérdida del Congreso y no me importa serlo yo".

"Siempre he defendido lo que he querido aunque a algún presidente no le gustase". En la intervención ha aprovechado para insinuar su falta de entendimiento con el actual líder del PP, Pablo Casado, aunque no ha querido entrar en detalles. Lo que si reconoce Villalobos es que han sido “unos años muy felices en esta casa” en los que ha “aportado, luchado y conseguido muchas cosas”.