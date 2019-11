Celaá apela "una vez más" a la "responsabilidad" de todos para que "haya gobierno cuanto antes"

El Gobierno volvió a apelar este viernes a la "responsabilidad" de todas las fuerzas políticas para que faciliten la investidura y “haya gobierno cuanto antes”, partiendo de que la "única alternativa" es un Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, puso en valor la mayoría progresista que ya agrupa PSOE y Unidas Podemos como eje "vertebrador" para impulsar un gobierno progresista ante la fragmentación del actual Parlamento.

El Gobierno se mantiene en la "necesidad y la determinación" de que haya pronto un Ejecutivo que empiece a funcionar -aunque no quiso hablar de fechas- porque "lo necesita" España. Así las cosas, aludió a referencias de organismos internacionales que reclaman un Gobierno porque, a pesar de que la economía crece, "España necesita un gobierno" y "la incertidumbre no debería, pero podría, lastrar (el crecimiento económico) si no reaccionamos a tiempo".

Ello le llevó a recordar que "la guía de este Gobierno es disciplina fiscal y estabilidad presupuestarias" pero entendiendo la disciplina fiscal como "justicia fiscal y social".

Preguntada por la mesa de negociación que pide ERC para facilitar la investidura, Celaá optó por escudarse en que se trata de un tema de partidos y que si la vicepresidenta Carmen Calvo no lo ha descartado es porque "también" es miembro de la Ejecutiva del PSOE y "recibe encargos para poder seguir trabajando en lo que significan las gestiones necesarias para que haya un gobierno lo antes posible". "Ahí lo dejamos", concluyó.

Pero ante la insistencia sobre la opinión del Ejecutivo a una mesa de diálogo, se limitó a recordar que “el Gobierno, desde siempre,ha mantenido la posibilidad, y lo ha ejercido, de diálogo dentro de la Constitución, dentro de la ley. Esa es la posición de Gobierno de España, y es la que sigue siendo", remachó.