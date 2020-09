Cataluña: Últimas noticias y nuevos casos de coronavirus hoy 14 de septiembre, en directo

Vuelta a clase en Cataluña marcado por el coronavirus, el control de los contagios en los centros educativos. Sigue la última hora del coronavirus en Cataluña de hoy lunes 14 de septiembre y consulta los datos de contagios y muertes y las últimas noticias del coronavirus en Cataluña.

Vuelta al 'cole' en Cataluña

Los centros escolares catalanes han abierto este lunes sus puertas para recibir a un millón y medios de alumnos. Comienzan como en el resto del planeta un curso lleno de incertidumbre. Clases burbuja, distancia de seguridad, grupos más reducidos y estrictas medidas de higiene marcan esta vuelta en la que habrá cuarentenas para los positivos. Hoy también han vuelto a clase los niños en Canarias y Murcia y siguen incorporándose en otros puntos de España donde comenzaron la semana pasada.

5.000 familias no llevan a sus hijos a clase en Cataluña

Cerca de 5.000 familias catalanas no han llevado hoy a sus hijos a clase este lunes en el que arranca el curso escolar en Cataluña. Consideran que es peligroso porque no se dan las suficientes medidas de seguridad para evitar contagios. Así lo ha comunicado la organización "Així no tornem" que está integrada por familias con niños que tienen algún tipo de patología previa. Sólo de su plataforma hay 3.000 familias que no han llevado a clase a sus hijos y aseguran que otras 2.000 se han unido a su iniciativa.

Mejores datos de contagios nuevos en Cataluña

El departamento de Salut de la Generalitat ha comunicado únicamente 376 PCR positivas por coronavirus en las últimas 24 horas. La caída es significativa si la comparamos con los del fin de semana con 851 el domingo y 1.303 el sábado. Hay además seis fallecidos y los hospitalizados suben a 810.

Cuatro casos de reinfección por Covid

Las reinfecciones por coronavirus están ya documentadas y en Cataluña este lunes se han comunicado cuatro casos de reinfección de la COVID-19. Uno de los afectados es un médico del Hospital de Palamós que está ingresado en la UCI del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona). Su pronóstico es bueno dentro de la gravedad.

Artur Mas rompe su silencio

El expresidente de la Generalitat Artur Mas rompe su silencio. Ha asegurado en una rueda de prensa que no se integra en Junts. Ha dicho que "tras 30 años trabajando en proyectos que buscaban la integración no me voy a integrar en un proyecto que puede traer la separación". Se refiere así a la ruptura entre la que hasta ahora ha sido su formación política, el PDeCAT, y Junts per Catalunya, el nuevo partido presidido por Carles Puigdemont.