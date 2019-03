Catalá: "El clima social que se está generando en Cataluña no lo habíamos conocido en España desde hace muchos años"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha revelado que puede que parte de las medidas que se adopten en el Senado en relación a la aplicación del artículo 155 "se cambien si las circunstancias cambian".

Explica que desde el Gobierno se intentan "restablecer las garantías constitucionales y trasladar confianza a los ciudadanos" y sostiene que los datos económicos son "preocupantes": "cae la actividad económica, cambio de sede de muchas empresas, caída de las reservas turísticas...".

Por todo ello, Catalá hace un "llamamiento a la responsabilidad y a no seguir generando tensión y confrontación". "El clima social que se está generando en Cataluña no lo habíamos conocido en España desde hace muchos años. Ojalá no haya más pasos en esa dirección", ha concluido.