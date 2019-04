Casado vaticina que las medidas que se aprueben seguirán vigentes durante muchas legislaturas

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, considera que el "papel del Rey ha sido intachable" durante este complicado año para el panorama político español, en el que se han repetido dos veces las elecciones y se ha dado una legislatura fallida y cree que "ha lanzado unos mensajes con muchísimo respeto de que los partidos nos teníamos que poner de acuerdo".

Casado reconoce que se trata de una legislatura complicada, aunque vaticina que será larga y sobre todo "beneficiosa para los españoles" por el hecho de que las principales medidas que tienen que ver con educación, empleo o materia económica tendrán que ser aprobadas tras llegar a un pacto con el resto de partidos lo que facilitará que sigan vigentes durante muchas legislaturas.

Preguntado sobre la decisión del PSOE que se negó a que el exministro Fernández Díaz presidiera la Comisión de Exteriores y que votó para iniciar la paralización de la Ley Educativa, Casado asegura que ellos no renuncian a su "idea de lo que hace falta en la educación en España", pero considera que "a la hora e pactar hay que ir con tu modelo, escuchar el del resto y llegar a uno en común".

Sobre Fernández Díaz, dice que no es algo esencial para los españoles aunque alaba la función del exministro y asegura que podría haber desarrollado bien su papel al frente de la Comisión de Exteriores.

Casado no quiere opinar sobre el giro del PSOE en dicha votación y prefiere subrayar que "cuando no hay un procedimiento penal, lo que no se puede hacer es que por una cuestión partidista" se impida que un grupo proponga a un miembro para presidir una comisión.