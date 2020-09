La carta de renuncia de Emilio Bouza, nombrado el Fernando Simón madrileño hace dos días: "Creí en lo que se prometía"

Emilio Bouza, exjefe del Servicio de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, aceptó el cargo de portavoz del Grupo Covid-19 de la Comunidad de Madrid y fue nombrado hace dos días. Sin embargo, 48 horas después ha entregado su carta de renuncia, que se puede leer íntegramente en el documento inferior.

Fue designado para atender "las demandas informativas de la sociedad" que derivasen de este equipo, que busca "dar seguimiento y respuesta a la evolución de la pandemia en la Comunidad". En este sentido, él explica que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Escudero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, le expresaron su preocupación por la situación de la epidemia del coronavirus en Madrid en el momento en el que le pidieron que aceptara el puesto y " afirmaron su voluntad de concordia política y su impulso para trabajar unidos para buscar una solución al problema".

"Creí en lo que se prometía y, tras unas horas de reflexión, acepté, al percibir la demanda como una obligación y como un deber para mi comunidad y mi nación", señala Bouza en su carta de dimisión.

No obstante, lo que ha visto durante las 48 horas siguientes se alejaban de este compromiso político: "Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con lacontemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento. Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades. Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la Salud, pero sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias".