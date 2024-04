Carta de Pedro Sánchez, última hora en directo: Montero dice estar concentrada en convencer a Sánchez para que continúe al frente del Gobierno

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado sobre la reciente carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez donde deja en el aire su posibilidad de irse de su cargo como presidente. Zapatero ha mostrado apoyo al líder socialista y señala que "comprende muy bien" lo que está pasando pero que "vale la pena" lo que tiene que pasar el servidor público pero pide la movilización a favor del actual presidente. Ha destacado que "no ha habido ni un minuto que no haya un insulto del PP", "invocar a la inquisición, apaleamiento público, eso es el odio, nosotros con la palabra, ganada en el Parlamento, tenemos que reaccionar con coraje y hacer de esta reflexión que ha promovido Sánchez, un acto de reafirmación democrática".

Ante la posible dimisión de Sánchez, Zapatero no ha dejado nada claro pero sí que informa que no le conoce pero sabe que "tiene una normal comprensible tentación de decir, ya está, no puedo", pero "no nos podemos quedar quietos, esto es un debate público que afecta a la sociedad".