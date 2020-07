Carolina Darias, sobre la ausencia de Quim Torra: "Será él quien tenga que responder por qué lo ha hecho"

Hoy se ha celebrado una nueva conferencia de presidentes autonómicos sobre la situación del coronavirus en España, en este caso de forma presencial. Una vez terminada, los distintos representantes de las comunidades han ido compartiendo sus impresiones.

También lo ha hecho Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública del Gobierno, que ha comenzado dando las gracias a La Rioja por la invitación "que refleja la gran hospitalidad del pueblo de La Rioja".

La ministra Carolina Darias valora satisfactoriamente el resultado de la Conferencia de presidentes autonómicos: "Yo no he visto ningún monólogo, he visto un diálogo sincero. Hemos acordado cosas. Tenemos que estar a la altura y hoy ha sido un ejemplo".

"El presidente ha apelado a la unidad y a la lealtad institucional. He tenido esa vocación: trabajar desde la unidad, la cooperación y la lealtad institucional", ha dicho la ministra, que ha utilizado varias veces este último término.

"Tenemos que seguir batallando contra el virus y lo hacemos desde la máxima lealtad institucional. Diálogo para salir adelante juntos sin dejar a nadie atrás". ha dicho Darias durante su comparecencia.

La ministra de Política Territorial ha sido preguntada por la ausencia de Quim Torra: "A mi me hubiese gustado que estuvieran todos los presidentes. Será él quien tenga que responder las causas por las cuales lo ha hecho. Le hemos entregado toda la documentación igual que a los presidentes que estaban presentes", ha afirmado Darias, que se ha mantenido respetuosa con la decisión del presidente de la Generalitat de Cataluña.

Antes de que se celebrara la Conferencia de presidentes autonómicos sobre la situación de la pandemia de coronavirus en España, Carolina Darias había reconocido que ni el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ni Iñigo Urkullu, tenían motivos para no asistir.

Poco después se conoció que el lehendakari Iñigo Urkullu si asistiría finalmente a la conferencia tras llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez sobre el déficit y el endeudamiento vasco. Quim Torra fue el único ausente.