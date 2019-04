Carmona: "Si fuera responsable de Madrid, pediría el cese de la concejal de cultura"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona no cree haber sido "equidistante" en cuanto a lo ocurrido con la función de títeres y afirma en una entrevista en Espejo Público que "la primera en denunciarlo ha sido la concejala del PSOE".

Carmona cree que "se deberían asumir responsabilidades no solo administrativas sino políticas" y aclara que este lunes se celebrará una reunión por parte de Mar Espinar, la concejala del PSOE que ha interpuesto la denuncia, para estudiar los hechos.

Afirma además que de ser alcalde de Madrid, "pediría el cese de la concejala de Cultura", aunque Carmona lo hace por el momento a título personal, no en nombre del PSOE. El edil socialista añade también que "como ciudad culta, Madrid no se merece este tipo de actos".

Carmona afirma estar preocupado por las contrataciones porque cree que se han hecho "a dedo" y asegura que debe haber un cambio en este sentido porque "no puede ser lo mismo el PP, al que nos oponíamos, que Ahora Madrid".

Sobre la falta de control del Ayuntamiento en cuanto a los contenidos del Carnaval, explica que "está establecido" que se abra la oferta de contratos y añade que van a estudiar qué tipo de contratación se ha llevado a cabo en este caso.

En cuanto a la decisión del juez que ha dictado prisión provisional para los dos titiriteros, cree que hay que ser "preventivo" en cuanto a este tipo de condena y explica que "lo que más me preocupa es que no se vuelva a repetir, no que metan a alguien en la cárcel".

Carmona afirma no ser partidario de la decisión tomada por el juez y añade que "no puede estar en la calle alguien que ha abusado de menores", por lo que pide proporcionalidad en cuanto a las decisiones judiciales y que "no nos dejemos llevar por la demagogia".