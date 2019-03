Carmena aseguró en 2015 en Onda Cero que retirarse "era retorcer las reglas de la democracia"

Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, ha anunciado que dejará la política en caso de no vencer en las municipales de 2019. Ha afirmado "rotundamente" que si no es elegida o no consigue apoyos para llegar a la alcaldía no será jefa de la oposición.

Sin embargo, esta decisión contrasta con la opinión que manifestó en el año 2015 en una entrevista en Onda Cero. En el programa 'Julia en la Onda', Carmena afirmó: "Si uno se presenta es para cumplir el cometido que el consistorio te atribuya, si ganas el del Gobierno y si estás en la oposición, el de la oposición".

Carmena afirmaba entonces que retirarse de la política después de no ganar unas elecciones era "un mal ejemplo para los ciudadanos" y significaba "retorcer las reglas de la democracia".