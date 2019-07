Carmen Rouco, concejala de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha protagonizado un rifirrafe en una comisión que se ha celebrado este jueves.

La concejala se ha visto envuelta en una pelea verbal tras unas declaraciones que realizaba mientras contestaba a el portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés. Los socialistas también denunciaron esa palabras.

Carmen Rouco: "Mi despacho está abierto para todos: gays, lesbianas, normales y no normales". Ante tal afirmación, Rivarés no ha podido contenerse y ha denunciado que calificara a la comunidad LGTBI de "no normales". Además le ha recriminado ser una homófoba y durante la comisión le ha espetado: "homófoba que eres una homófoba".

El portavoz de Podemos-Equo ha exigido inmediatamente las disculpas de la concejala. Por su parte, Rouco le ha recriminada que haya tergiversado sus palabras y ha reiterado en su defensa que en la comisión también estaban hablando de discapacitados y ha sentenciado: "gays, lesbianas, normales, chabolistas y todos. ¿Hay algún problema?" y le ha recriminado a Rivarés que si es susceptible ella no tiene la culpa.