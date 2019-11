Carmen Calvo pide "responsabilidad" a los partidos independentistas para la formación de Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que los "partidos independentistas" catalanes, "que se presentan a las elecciones generales y tienen escaños en las Cortes" españolas, también tienen, por tanto, la "responsabilidad" de que España tenga gobierno.

Tras ser preguntada por la postura de ERC ante el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, Calvo ha subrayado que a los partidos independentistas "también les toca velar, de la manera que consideren oportuno, por la necesidad de un país" de tener "un gobierno pronto".

Sus palabras contrastan con lo que Calvo y el Ejecutivo mantenía antes de las elecciones del 10 de noviembre, cuando argumentaban que el Gobierno de España no se podía sustentar sobre quienes no quieren sostener el orden constitucional y la unidad territorial de España. Sin embargo, ERC por el momento se mantiene en el 'no'.

Este lunes, Calvo ha remarcado que "todos los partidos políticos" tienen que "hacer un esfuerzo para que este país tenga un gobierno pronto y cuatro años de estabilidad porque hay muchos problemas".

Acercamiento al BNG

El PSOE se ha reunido hoy con el diputado de la formación gallega, que reclama inversiones en su territorio a cambio del 'sí' en la investidura.