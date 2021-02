El Gobierno ha mostrado hoy su negativa a cualquier posibilidad de que pueda celebrarse un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, ha indicado que "no está contemplado en nuestra Constitución".

"El referéndum no está contemplado en nuestra Constitución, nada más y nada menos que para una materia que afecta al artículo II y al título VIII, es decir, para dilucidar la unidad territorial del conjunto del Estado. Por lo tanto, da igual que porcentaje pueda sacar cualquier partido en cualquiera de las elecciones territoriales, en relación a lo que en nuestro país no es constitucional y no es legal", ha explicado Calvo.

"Sobre la posibilidad de un referéndum sobre la unidad territorial de nuestro país, no ha lugar porque no puede estar en el marco de nuestra constitucionalidad y de nuestra legalidad", ha insistido la vicepresidenta del Gobierno.

Carmen Calvo ha insistido en que ahora lo que le importa al Gobierno es "trabajar continuamente por relaciones leales entre el Gobierno de España y el de Cataluña".

"Al Gobierno lo que le importa es trabajar continuamente por relaciones leales entre el Gobierno de España y el de Cataluña con responsabilidad de cuáles son los objetivos que el Gobierno de España tiene que procurar para Cataluña e intentar que salga de una situación de desencuentro en el espacio interior de la convivencia", ha subrayado Calvo.

En esta idea se ha mostrado también María Jesús Montero, portavoz del Gobierno.

"Ahora es el turno de los partidos en Cataluña para la conformación de Gobierno. El Gobierno respetará cualquier decisión pero siempre respetará la relación de lealtal y mantendrá esa etapa de reencuentro para superar el conflicto político y abordar los retos transformadores", ha indicado Montero.