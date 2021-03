Carmen Calvo al PP: "Lo que les pasa con el 8M es que faltaron siempre, es todos los días y se llama feminismo"

Las manifestaciones del 8 de marzo han vuelto al Congreso de los Diputados de la mano de la portavoz popular Cuca Gamarra y Carmen Calvo. Ambas políticas han vuelto a protagonizar un nuevo choque en la sesión de control de este miércoles.

Ante la pregunta de Gamarra de qué errores reconoce el Ejecutivo, la vicepresidenta pasó por encima del 'mea culpa' para contestar con otra pregunta "en este momento tenemos más personas vacunadas que contagiadas, ¿se alegra usted?".

La popular no tuvo reparos en reconocer que se alegra "de cada vacunación y me alegraré más si ustedes cumplen el 70% en verano". A continuación recriminó que no se reconozca que el 8M del año pasado "fue un error".

Carmen Calvo no eludió la respuesta aunque recriminó que el PP haya convertido el 8M en "un caballo de batalla".

"El 8 de marzo del año pasado no estábamos con una pandemia declarada oficialmente por la OMS y antes de estar en estado de alarma era la sanidad madrileña, que dependen de su compañera la que tenía que elevar el informe técnico para una manifestación", dijo Calvo aludiendo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sin nombrarla.

La vicepresidenta añadió: "Lo que les pasa con el 8 de marzo es que faltaron siempre al 8 de marzo, que el 8 de marzo es todos los días, que se llama feminismo y que no se puede uno incorporar de rondón en el último momento para convertirlo en un caballo de batalla de esta democracia".