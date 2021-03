Simón, sobre el 8M de 2020: "Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría a mi hijo el año pasado"

Fernando Simón ha reconocido su "imprudencia" hace un año, cuando en una rueda de prensa dijo que recomendaría a su hijo "hacer lo que quiera" en cuanto a su asistencia a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer de 2020 en plena irrupción de la pandemia del coronavirus en España.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias pronunció esta frase durante una rueda de prensa previa a la autorización de las manifestaciones del 8M, cuando la transmisión comunitaria de la COVID-19 empezaba a acelerarse por todo el país.

"Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría a mi hijo el año pasado, pero no tengo la necesidad de decirle a mis hijos lo que pueden hacer", ha dicho Simón al ser preguntado este lunes en rueda de prensa.

Que no piense que las responsabilidades de lo que le puede pasar a él son siempre de los demás

El epidemiólogo del Gobierno, que la pasada semana rectificó su postura en torno a la conveniencia de celebrar actos multitudinarios por el 8M, sí ha compartido un consejo extrapolable al resto de la población. "Lo que sí le voy a decir es que esté bien informado, y que no piense que las responsabilidades de lo que le puede pasar a él son siempre de los demás", ha afirmado. Además, ha dicho que ha pedido a su hijo que sea "solidario".

Simón, en contra de "eventos de masas"

Posteriormente, Fernando Simón ha aclarado que por solidaridad se refiere al uso de mascarillas FFP2 o al cumplimiento del resto de medidas sanitarias decretadas para evitar repuntes de contagios. Sin embargo, el epidemiólogo ha vuelto a incidir en que la situación epidemiológica actual no es la más adecuada para celebrar eventos multitudinarios.

"No estamos en una situación en la que podamos favorecer eventos de masas en ningún momento. No es lo mismo un evento en el que se mantienen las distancias que uno en el que no se puede", ha dicho.

Hace un año, el Gobierno permitió la celebración de manifestaciones por el Día de la Mujer. Sin embargo, ningún miembro del Ejecutivo ha acudido a los actos del 8M de 2021 e incluso se han prohibido las manifestaciones en Madrid. Preguntado por esta comparativa, Fernando Simón ha pedido tener en cuenta todos los factores diferentes en ambos casos: "Son situaciones diferentes. Ahora tenemos mucha capacidad de detección y antes teníamos muy poca, pero los datos que avalan una decisión u otra no se pueden manipular tanto", ha indicado.