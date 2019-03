Cantó: "Seguiré peleando por intentar que UPyD y Ciudadanos lleguen a un acuerdo"

Toni Cantó, quien ha anunciado en rueda de prensa que dejará su escaño de UPyD y no se presentará a la Generalitat valenciana, ha calificado de "días delicados" el momento por el que está pasando. Ha reconocido que no ha sido un "decisión fácil" ya que "al partido me unen lazos intelectuales pero también emocionales". "Tengo el corazón puesto ahí, ha habido mucho trabajo y una labor de mucha gente buena".

Ha apuntado que en Andalucía el electorado les lanzó "un mensaje clarísimo". "Creíamos que había que sumar fuerzas y la dirección del partido tenía que cambiar. Llegaronn las andaluzas y se ve que la dirección sigue un rumbo equivocado. A partir de ahí, pido que se asuman responsabilidades y cambiar el rumbo, pero no se hace nada".

Sobre su posible unión a Ciudadanos de la que se lleva varios días hablando, ha asegurado que "no contemplo en ningún momento una salida individual". Añade que "seguiré peleando por intentar que UPyD y Ciudadanos lleguen a un acuerdo, y quién sabe, igual sí puedo estar en esa nueva plataforma conjunta".

No obstante, dice que a la velocidad que va la política en este país, "plantearse lo que uno puede hacer en más de medio año es una locura", y dice que ahora en lo que está preocupado es en hablar con su agente para buscar trabajo en el teatro.



Ha reconocido que la decisión "no se la he comunciado personalmente a Rosa Díez, pero me encontraré con ella en Madrid".

Dice que "la politica ha sido un privilegio" y "el tiempo en el Congreso ha sido increíble". Cantó, bastante emocionado mientras hablaba, ha reconocido que "me emociona escucharme a mí mismo hablando del pasado" y asegura que "no me arrepentiré nunca" de su paso por la política, a la que le ha puesto "mucho corazón y la guardo mucho cariño".