Bruselas avisa del riesgo de que los políticos ataquen a los jueces: "Socavan la confianza en el poder judicial"

La Comisión Europea (CE) se hace eco sobre el Estado de derecho en España en un informe y ve un factor preocupante: los ataques de políticos, incluido desde el Gobierno, contra el poder judicial.

La Comisión Europea publicó hoy su informe anual sobre el Estado de Derecho, en los que se pronuncia sobre los esfuerzos de los países en temas como la reforma de la justicia, las normas para combatir la corrupción, la libertad o el pluralismo en los medios de comunicación.

Asegura que frente a 2020, los países miembros -y la UE en su conjunto- están ahora "mucho mejor preparados para detectar, evitar y abordar desafíos emergentes" relacionados con el Estado de Derecho.

De todas formas, alertó de que existen "preocupaciones sistémicas con respecto a la independencia judicial" y advierte de que se han detectado "casos específicos de deterioro". De momento, Hungría es el único Estado que cuenta con un procedimiento relacionado con infracciones del Estado de Derecho. "Hungría es un auténtico problema sistémico para la Comisión Europea en lo referente al Estado de Derecho".

La CE avisa del riesgo de cuestionar a los jueces

Bruselas avisa del riesgo de que las críticas puedan mermar o dañar la confianza de la sociedad en los jueces y sus sentencias. Y pide más avances para reforzar la independencia y autonomía del Fiscal General.

"Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el poder judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad", señala el documento que la CE ha escrito sobre la salud democrática en España.

El "daño es particularmente relevante" cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, porque ve imprescindible que todos los poderes del Estado protejan la confianza del público en las instituciones, recoge 'Europa Press'.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asociaciones de jueces informaron a Bruselas de que se estaban produciendo "este tipo de declaraciones hechas por políticos" y advertían de que podría hacer perder "cada vez más la confianza pública en el poder judicial". Y ejemplificaban con críticas, por parte de políticos, a decisiones judiciales.

El informe finaliza con varias recomendaciones dirigidas a España. En el documento celebra los "avances significativos" sobre el Consejo General del Poder Judicial -el Congreso ya ha elegido a 10 vocales- gracias a la mediación de la UE mediante un "diálogo estructurado". El PSOE y PP llegaron a un acuerdo que ha permitido desbloquear la renovación del CGPJ después de cinco años.

La CE no se pronuncia todavía sobre la amnistía

En el informe no aparece la ley de amnistía. La Comisión Europea evita referirse a la amnistía porque asegura que su análisis aún no ha concluido. Aunque sí ha referido a a la controversia y división generada en España a raíz de la ley y a las conclusiones de la Comisión de Venecia, en las que el organismo ajeno a la UE no vio conflicto de separación de poderes.

Desde la Comisión Europea aseguran que necesitan disponer de "más tiempo" para concluir su análisis sobre la ley de Amnistía. Por eso, no han podido pronunciarse sobre si la norma es compatible con el Derecho comunitario.

"Seguimos analizando, necesitaremos más tiempo y no puedo dar ningún detalle, no tenemos ningún plazo (para concluir el examen)", ha afirmado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova en rueda de prensa. Además, ha dejado claro que las "especulaciones sobre que preparamos un procedimiento de infracción" no son nada más que "simples especulaciones".

