Borrell: "Alguien tendría que decirle a Forcadell en qué consiste ser presidente de un Parlamento"

Josep Borrell ha afirmado que una Cataluña fuera de España no tendría 16.000 millones más como proclaman muchos independentistas, aunque sí "más recursos fiscales", en concreto "unos 2.000 o 3.000 millones". No obstante, sostiene que "el gasto en Defensa" le costaría eso, y "las estructuras de Estado no saldrían por menos de 7.000 u 8.000 millones".

En una entrevista en Espejo Público, Borrell ha asegurado que "es fácil de construir el discurso de 'primero usted me roba y después me presta lo que me ha robado'".

Explica que "si Cataluña dejara de contribuir y recibir, el saldo sería positivo", pero "sus relaciones comerciales con el resto de España se verían afectadas y eso tendría un impacto negativo". Asimismo, considera que "el resultado económico a corto y medio plazo no sería un buen negocio para Cataluña".

Independencia por emoción o razón

Borrell ha apuntado que hay dos tipos de persona que quieren la independencia, aquellos que la quieren por emoción, y quienes cree que económicamente les va a ir mejor. "El señor Junqueras, por ejemplo, dice que aunque España fuera el mejor país del mundo, él no querría ser parte de España porque no se siente español, y como él, hay catalanes que se sienten así".

No obstante, tacha de "cuento" que Junqueras y Forcadell digan que si fueran independientes "ya tendrían pagada las hipotecas de su casa y su pensión sería un 10% más alta, no pagarían peajes...".

Forcadell, presidenta del Parlament

El exministro ha dicho que, si él en su discurso en el Parlamento Europeo hubiera dicho que quiere una Europa "verde o azul, me hubieran llamado la atención, y meh ubieran dicho que tengo que ser neutral y no tener un programa político". En su opinión, Forcadell "al hacer eso se descalifica como presidenta del Parlamento porque pierde la neutralidad que se le presupone" y asegura que "se ha convertido en una activista política de uno de los grupos".

"Se está intentado crear una situación de tensión"

En el plató de Espejo Público, Borrel ha manifestado que se está "intentando crear una situación de tensión", pero "a quien pretende saltarse la Constitución poco le puede importar saltarse el reglamento del Parlament".

Por ello, recuerda que el artículo 155 sostiene que "si un gobierno autonómico atenta contra el interés general de España, el Gobierno, previo acuerdo del senado, podrá exigirle el cumplimiento de estas obligaciones". Sin embargo, cree que "es un momento complicado y puede complicarse más porque estamos ante una escalada de la tensión para llegar a una situación más complicada que la actual".

¿Cómo se llega a una situación como la actual?

El exministro se pregunta "cómo es posible que en una población culta, con prensa libre (...) durante años se haya podido contar esta historia que no tiene ninguna base real y haya servido como base al sentimiento de agravio que hay en Cataluña". Cree que "hay que hacer una gran tarea de cuáles son los problemas reales, las soluciones y el intento de crear emociones negativas".