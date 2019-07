La investidura fallida de Pedro Sánchez deja un escenario de bloqueo político que se inició hace tres meses, desde las elecciones generales, y por lo que parece, continuará.

Pero este parón político no nos sale gratis a los españoles. El gasto público desde que Sánchez convocara elecciones hasta el 10 de noviembre, fecha en la que podrían ser las próximas elecciones, ascendería a 13,2 millones de euros, según recoge La Razón con los datos oficiales del Congreso de los Diputados.

Desde el pasado 5 de marzo entró en funcionamiento la Diputación Permanente, un órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento de las Cortes cuando estas Cámaras no están activas. Sus 129 miembros siguieron recibiendo la cantidad que recibían antes, un salario base de 2.972,94 euros con su correspondiente indemnización.

Los 13,2 millones de euros no pertenecen a un solo gasto, serían el cumulo de continuos ceses legislativos y su inactividad. Estos 129 miembros no solo cobran por sus funciones en ese periodo también ingresan extras por haber desempeñado trabajos en comisiones de la legislatura anterior.

Pero esto no es todo. Otro de los gastos es el de la "indemnización de transición", un ingreso que reciben los diputados que dejan de serlo cuando se disuelven las cortes hasta que se celebran otras elecciones (deben acreditar que no tienen otros ingresos). En la pasada legislatura solicitaron la indemnización de transición un total de 216 diputados la solicitaron y solo cinco renunciaron a este cobro. Esta indemnización supuso un gasto público de 1.252.000 euros.

Como los cargos públicos no se consideran un 'trabajo' no tienen derecho a un finiquito o una prestación por desempleo por lo que para cubrir ese vacío se implantó la "indemnización por cese". Este ingreso no es compatible con otra retribución pública o privada. El Congreso ha dado luz verde a un total de 76 diputados que no renovaron su cargo en la anterior legislatura, lo que supuso un reembolso de 1,2 millones de euros.

Desde el pasado 28 de abril hasta la constitución de las Cortes, el 21 de mayo, la Diputación Permanente continuó trabajando con un coste de 502.399 euros. El día que ambas Cámaras comenzaron a estar activas los 350 diputados recibieron su salario de, al menos, 4.893 euros, sin contar los "pluses" de las comisiones.

En resumen, los ocho meses de bloqueo político (de marzo a noviembre) suponen para las arcas públicas un mínimo de 13,2 millones de euros.