'El Bigotes' y Correa se niegan a declarar, éste último por "pérdida de confianza"

EN EL MARCO DEL CASO GÜRTEL

El presunto líder de la trama Gürtel ha justificado su decisión de no declarar ante el juez Ruz por "pérdida de confianza" en la Sala y sólo ha permanecido en las dependencias de la Audiencia Nacional veinte minutos. Antes fue el turno de 'El Bigotes' que también se ha acogido al derecho de no testificar alegando que no se le había notificado correctamente el auto de citación.