Los barones del PSOE apoyan el 'no ' a Rajoy pero dejan en el aire la respuesta a Podemos

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha cerrado su ronda de contactos con los barones del partido, que le han dado su respaldo para que se mantenga firme en su negativa a facilitar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y que pueda intentar formar una mayoría alternativa.

Sánchez llega con este aval a la reunión que celebrará el sábado el Comité Federal en la sede de Ferraz, que también estará marcada por la oferta de Podemos para entablar un gobierno de coalición con los socialistas.

La postura de los barones sobre qué debe hacer Sánchez ante esta propuesta no es tan unánime, debido a los recelos que suscita la alianza con Podemos en los barones de más peso. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha completado la ronda de contactos en Ferraz, ha vuelto a evitar pronunciarse sobre el pacto con Podemos.

No tienen previsto aprobar ninguna resolución este sábado

Díaz se ha limitado a asegurar que su intención en el Comité Federal es la de "ayudar y colaborar a que el PSOE, como siempre, se muestre ante la sociedad como un instrumento útil". Otro de los barones que mantiene una posición crítica en torno al pacto con Podemos es el presidente asturiano, Javier Fernández, quien, tras verse con Sánchez, también se ha remitido a mañana para dar su opinión. El Comité Federal de mañana es uno de los más decisivos de los últimos años, aunque se ha rebajado la tensión que lo había rodeado.

Los más de 250 miembros del máximo órgano del partido no tienen previsto aprobar ninguna resolución, al considerar la dirección que sigue vigente la hoja de ruta aprobada el pasado 28 de diciembre. En ella, se acordó, por un lado, no apoyar la investidura de Rajoy y, por otro, autorizar a Sánchez intentar liderar un gobierno progresista.

La condición que se puso para negociar es que esas fuerzas defiendan la unidad de España y renuncien a la celebración de un referéndum de autodeterminación, como postulan Podemos y sus marcas afines. Los barones comparten que Sánchez el diálogo solo se puede abrir si el Rey le encarga la investidura en caso de que Rajoy vuelva a tirar la toalla.

El secretario general ha reiterado a Rajoy que el PSOE no facilitará su reelección, ni siquiera con una abstención que le permita gobernar en minoría, postura sugerida por el expresidente del Gobierno Felipe González y algunos históricos dirigentes socialistas.

Por ello, Sánchez le ha exigido que aclare de una vez si pretende o no formar gobierno. "¿Qué parte del no no ha entendido Rajoy? Desbloquee la situación: o se presenta o deje que intentemos un gobierno progresista y reformista", ha afirmado Sánchez en Twitter.