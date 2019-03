Bárcenas firma en la Audiencia Nacional antes de irse 14 días a Baqueira

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha acudido a firmar en la Audiencia Nacional, cumpliendo con su obligación de comparecer tres veces por semana, antes de irse 14 días de vacaciones a la zona de Baqueira Beret, donde tiene una casa junto a la estación de esquí del Valle de Arán. Bárcenas ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim poco antes del mediodía y, tras haber comparecido en el Juzgado de Pablo Ruz, puede disfrutar ya de sus vacaciones.

El juez Pablo Ruz permitió a Bárcenas salir de Madrid desde el 20 de febrero al 6 de marzo, aunque en ese periodo tendrá que seguir cumpliendo con su obligación de comparecer en sede judicial todos los lunes, miércoles y viernes, lo que tendrá que hacer en la localidad leridana de Viella Mitg Arán. La intención de Bárcenas es irse a descansar al chalé que posee en Naut Aran (Lleida), cercana a la estación de esquí de Baqueira Beret, donde también cuenta con dos plazas de garaje.

Todo ello, al igual que el domicilio familiar en la calle madrileña de Príncipe de Vergara, se encuentra embargado desde julio de 2013 por orden de Ruz, lo que no le impide poder seguir disfrutando de esas propiedades, si bien no puede disponer de ellas para venderlas. El extesorero del PP pidió la semana pasada a Ruz permiso para irse 14 días de vacaciones a un lugar de España que no especificó, por lo que el magistrado le contestó que antes de dárselo tenía que informarle del lugar donde pretendía pasar esos días.

El abogado de Bárcenas, Francisco Maroto, remitió al juzgado de Ruz la petición para que su defendido pudiera irse de vacaciones con su familia y firmar cada lunes, miércoles y viernes en el juzgado más próximo a su destino. Sin embargo, en el escrito no explicaba la localidad a la que se disponía a ir y apuntaba que lo comunicaría en persona en el juzgado, pero el juez le respondía que debía especificarlo por escrito en su solicitud.

Tras la petición del juez, la defensa de Bárcenas aclaró que su intención era disfrutar de esas vacaciones en Baqueira Beret, localidad leridana en la que tiene una casa, Estas serán las primeras vacaciones de Bárcenas tras su salida el pasado 22 de enero de la cárcel de Soto del Real, donde permaneció ingresado 19 meses por su imputación en el caso Gürtel. Ruz decretó su ingreso en prisión el 27 de junio de 2013 después de que se descubriera su patrimonio en el extranjero y la Sala de lo Penal dictó su salida el pasado enero, previo pago de una fianza de 200.000 euros, al considerar que ya no hay riesgo de fuga.

Sin embargo, le impuso varias medidas cautelares, entre ellas la comparecencia en la Audiencia Nacional cada lunes, miércoles y viernes, así como la retirada el pasaporte y la prohibición de abandonar España. El juez Ruz decretó en julio de 2013 el embargo de propiedades inmobiliarias de Bárcenas al transcurrir el plazo que le otorgó para que depositara la fianza civil de 43,2 millones de euros que le impuso y para que designara los bienes susceptibles de embargo.